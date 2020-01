TORINO – Archiviata la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, ottenuta con il 3-1 alla Roma, Maurizio Sarri prepara il suo derby personale. Domenica sera la Juventus proverà a sfruttare il momento del Napoli, solo parzialmente riallineato alle aspettative di inizio stagione con la vittoria ottenuta contro la Lazio in Coppa Italia.

Sarà la prima partita in assoluto che Sarri vivrà contro il suo Napoli, visto che all’andata, quando i partenopei erano ancora allenati da Ancelotti, il tecnico bianconero era stato costretto ad assistere al match dai palchi dell’Allianz Stadium, per i postumi della polmonite che l’aveva colpito e messo ko. “Sappiamo che sarà una partita difficile, non dobbiamo pensare che il valore di Napoli sia determinato dalla classifica” ha saggiamente osservato l’allenatore bianconero dopo la vittoria di ieri contro la Roma. Il valore, forse, no, ma spesso per capire l’andamento di una squadra in stagione la classifica è decisamente il termometro più credibile. “Sono una squadra forte, con giocatori forti, ha avuto un momento difficile ma le squadre forti sanno creare gol e sanno anche uscire da quei momenti”: specialmente quando l’avversario tocca corde vicine al cuore, quando sulla panchina avversaria c’è il condottiero che ha fatto sognare un’intera città e che, dati alla mano, ha fatto registrare le migliori annate da decenni a questa parte.

Cuore e testa

La testa sarà naturalmente lucida e pronta a mettere in evidenza le lacune e i difetti di una squadra, quella di Gattuso, che cerca disperatamente di rimettere in piedi la stagione, e che potrebbe farlo con uno sgambetto alla capolista, alla rivale degli ultimi anni. Il cuore di Sarri, invece, sarà in subbuglio: “Ci sono tre punti in palio dal punto di vista materiale, dal mio punto di vista emotivo sarà sicuramente una sfida particolare, ho avuto un rapporto forte con la città e con la squadra”.

Emergenza difesa

Tornando al campo, l’allenamento di oggi sarà fondamentale per capire le condizioni della difesa bianconera. All’assenza sicura di Demiral e Chiellini, indisponibili dopo gli infortuni al ginocchio, si è aggiunta quella di Danilo, fermatosi ieri nel primo tempo della sfida con la Roma per un problema muscolare (lesione di basso grado alla coscia destra, nuovi controlli tra 10 giorni). Con De Sciglio ancora ai box, Cuadrado reduce dall’influenza, ma apparso in ripresa contro i giallorossi, e Alex Sandro ancora non al meglio dopo il problema al costato, la coperta potrebbe essere corta.

Il ritorno di Bentancur

Non solo problemi, naturalmente, per Maurizio Sarri. Domenica sera tornerà a disposizione Rodrigo Bentancur, il centrocampista più in forma della Juventus, reduce da tre turni di stop per l’espulsione in Supercoppa ma apparso in palla contro la Roma, match in cui ha segnato il suo primo gol all’Allianz Stadium. “Sono molto contento di aver fatto il mio primo gol allo Stadium con l’impianto pieno. In questi giorni in cui non ho giocato mi sono allenato molto sugli inserimenti – ha raccontato il centrocampista uruguaiano -. Penso di aver fatto tutti gli inserimenti che non ho fatto in questi tre anni che sono alla Juve”.

Un’arma in più a disposizione di Sarri contro il Napoli: “Pensiamo a vincere al San Paolo e fare ancora più differenza in campionato. Ogni anno è importantissimo vincere con loro e noi dobbiamo fare quello: portare i tre punti a casa e aumentare il vantaggio sull’Inter”.







