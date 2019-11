Cristiano Ronaldo “al 99% non sarà a disposizione domani”. Lo ha detto in conferenza stampa a Torino l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, per presentare la sfida in programma domani a Bergamo contro l’Atalanta. “Nella prima partita con il Portogallo era stato meglio e nella seconda ha avuto gli stessi problemi delle ultime partite. Stiamo quindi cercando di togliere questo acciacco che lo sta condizionando, anche mentalmente, cercando di farlo allenare. L’obiettivo è diventata la partita di Champions con l’Atletico. Sta svolgendo questo programma differenziato, ma domani al 99% non sarà a disposizione”.

