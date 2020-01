Si terrà a Scampia, a Napoli, il 14 e 15 marzo l’incontro nazionale delle Sardine, secondo quanto si apprende. Si tratterà di un confronto tra le varie anime e territori, una sorta di ‘congresso’ per delineare il futuro del movimento.

Una due giorni per inaugurare la cosiddetta fase tre, quella appunto, di carattere nazionale. L’obiettivo è di confrontarsi con tutti i referenti dei territori per definire una linea comune in vista delle elezioni in altre sei regioni

“Scampia è uno dei quartieri più giovani, uno dei tanti luoghi che hanno vissuto una demonizzazione mediatica che non riflette appieno la realtà”. Così il leader delle Sardine Mattia Santori spiega la scelta del quartiere a Nord di Napoli per ospitare l’incontro nazionale del movimento.

Le sardine pensano al futuro determinate quindi a non mollare qualunque sia il responso delle urne, compresa una eventuale vittoria in Emilia Romagna del centrodestra. Si discuterà anche della struttura del Movimento, fino ad ora rimasta liquida e quale azione politica assumere: sostenere temi precisi di carattere parlamentare (sulla scia della richiesta di abolire i decreti sicurezza) oppure rimanere slegati da questioni specifiche.

Per ora la linea dei 4 fondatori bolognesi delle sardine è comunque di rimanere un movimento perchè, come aveva spiegato Santori, l’obiettivo rimane “avvicinare le persone alla politica” e questo non lo si può fare, al momento, attraverso un partito.





