Pioggia di ‘bandierine’ italiane contro Paola Turci, ‘colpevole’ di aver lodato sui social le sardine. Ieri sera la cantautrice ha scritto sul suo profilo twitter: “Mattia Santori, il miglior politico di questi anni”. E in poche ore il suo post è stato invaso da commenti di natura opposta, molti dei quali offensivi nei confronti della cantante e della sua carriera, tantissimi da profili contraddistinti dalla presenza della piccola bandiera italiana, usata da tanti per dichiarare l’appartenenza all’ala sovranista. Una valanga di commenti. Tanto che a tarda sera, dopo avere oscurato quelli più duri, la stessa Paola Turci ha dedicato alla vicenda un altro post: “I maleducati sono in maggioranza. Che dispiacere“.

