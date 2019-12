La scrittrice Dacia Maraini in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera per sostenere l’idealismo delle Sardine cita Gesù e il cristianesimo, ma nel descrivere il Vecchio Testamento e la religione ebraica dei Padri suscita lo sdegno della Comunità ebraica: “Un giovane uomo -scrive Maraini- che ha riformato la severa e vendicativa religione dei padri, introducendo per la prima volta nella cultura monoteista il concetto del perdono, del rispetto per le donne, il rifiuto della schiavitù e della guerra. (…) i principi del vecchio Testamento, il suo concetto di giustizia come vendetta (occhio per occhio, dente per dente), la sua profonda misoginia, l’intolleranza e la passione per la guerra”.

Fonte