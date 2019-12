“Stasera io e Fabio (l’avvocato Anselmo, ndr.) abbiamo accolto l’invito delle Sardine a Ferrara. Siamo stati stai sommersi dal loro calore e mi sono subito ritrovata sul palco trascinata dal loro entusiasmo. Che emozione!“. A raccontarlo su Facebook, nella tarda serata di sabato, è Ilaria Cucchi, la sorella del geometra ucciso nel 2009. Ospitata sul palco della manifestazione anti-Lega che sta invadendo pacificamente le piazze d’Italia, Ilaria racconta ancora: “Avevo il cuore in gola e non riuscivo parlare. Bellissimo. Avrei voluto dire tante cose ma non ci sono riuscita. Quanto amore. Quanta vita”.

