Sardegna, torna la protesta dei minatori di Olmedo: cava di nuovo occupata

A poco meno di tre mesi dalla fine dell’ultima protesta, i minatori di Olmedo, nel nord-ovest della Sardegna, sono tornati sotto terra, a 150 metri di profondità, occupando l’intera cava che produce bauxite, l’unico giacimento ancora attivo in Italia. Ai quattro lavoratori che per tre mesi – dal quattro settembre al quattro dicembre – hanno vissuto al buio, illuminati solo dalle lampadine, si sono aggiunti nove colleghi. Tre di guardia all’imbocco della miniera, mentre gli altri nel pozzo scavato per estrarre il minerale, elemento base per produrre l’alluminio.

Tredici minatori in tutto, “stanchi di aspettare – spiega Simone Testoni, dirigente della Ugl e minatore – accordi che non arrivano e promesse che non vengono mantenute”. La protesta è sfociata stamattina dopo l’ennesimo botta e risposta senza risoluzione fra i lavoratori, la Regione Sardegna e l’Igea, la società a cui è stata affidata la bonifica della cava e che ha ricevuto 900 mila euro per il ripristino della miniera e per l’assunzione di 13 lavoratori sui 28 che da anni lavorano nel sito.

Un accordo definito il quattro dicembre scorso, quando il consiglio regionale aveva votato all’unanimità la proposta sul finanziamento all’Igea, presentata dal consigliere Pd Luigi Lotto. Intesa non senza problemi: “La società voleva assumere solo sette dipendenti, abbiamo lottato per farne assumere il doppio” aggiunge Testoni.

Ma, nonostante i 13 minatori scelti abbiano superato le visite mediche previste dalle legge, i contratti non esistono ancora e i lavori nella cava sono incompleti. Il ripristino della miniera prevede, tra le altre cose, l’abbassamento del livello dell’acqua, lavori sotterranei lungo i tunnel utilizzati dai minatori, lavori nelle cabine elettriche che hanno bisogno di pezzi di ricambio.

“I dipendenti non riescono più ad andare avanti, non hanno alcun tipo di reddito. Stamattina sono esplosi perché più passa il tempo più la situazione diventa esasperante. Dalla Regione e dall’Assessorato all’industria ci dicono di avere pazienza, ma abbiamo finito anche questa” dice Testoni, che tempo fa aveva proposto di ampliare la legge regionale n.34 del 22 dicembre 2016, per permettere la mobilità anche ai minatori di Olmedo.

Ad esprimere solidarietà ai minatori è il sindaco di Olmedo Mario Antonio Faedda, che assieme ai primi cittadini di Tissi, Putifigari, Villanova Monteleone, Alghero e Sassari (comuni del territorio) ha inviato alla Regione una lettera in cui si dichiarava pronto, con il suo sostegno, ad assumere i lavoratori esclusi dall’Igea per garantire loro uno stipendio.

“La Regione è oggettivamente in forte ritardo rispetto alle soluzioni previste – commenta Faedda, che ha visitato la cava poche ore dopo l’inizio della protesta – ma noi sindaci non abbiamo avuto risposta, nonostante la nostra disponibilità. Le loro richiese sono legittime e sono pronto a sostenerli, rinnovando con i miei colleghi la volontà di aiutarli. I minatori sono amareggiati; hanno capito che è una situazione complessa, ma sono arrivati al limite”. Gli fa eco Testoni: “Per ora i 13 minatori restano nella miniera, ma non escludiamo di spostare la protesta al di fuori della cava, anche se vogliamo evitare di creare disagi in un territorio già martoriato, dove a farne le spese sono sempre gli ultimi”.