Esattamente un anno fa Sara Tommasi dichiarò di essere felicemente fidanzata con Angelo.

“Sono impegnata. Ho scelto Angelo perché è un uomo serio, l’amore vero, quello che mi dà sicurezza.”

Nonostante i dubbi di Dagospia e del web, Spy allontanò l’ipotesi di un Mark Caltagirone 2.0 e rivelò l’identità del compagno dell’ex naufraga.



“Ho raggiunto Debora a Dubai, tra di noi c’era stata un’incomprensione lavorativa ed ora siamo raggianti e felici. Noi stiamo bene insieme, è un’amicizia che evolve sempre più e chissà che non si trasformi in qualcosa di più”.

La storia tra Angelo e Sara Tommasi però è finita qualche mese fa, poco dopo l’ annuncio dell’interruzione della gravidanza. Qualche giorno fa la Tommasi ha raggiunto la manager Debora Cattoni a Dubai per partecipare all’evento Birthday Gala Dinner Show in Memory of Ferruccio Lamborghini. In quell’occasione Sara ha rivelato a Notizie Audaci che l’amicizia tra lei e Debora potrebbe diventare qualcosa di più.

Versione confermata anche dalla Cattoni, che ha rivelato che non sa come potrebbe evolvere in futuro il bellissimo rapporto che ha con Sara Tommasi.

“Ci completiamo insieme – ammette Debora Cattoni – stare lontano da lei mi far star male anche se ogni tanto mi fa arrabbiare”. Una nuova coppia all’orizzonte. “Di certo tra noi c’è un amore che definisco spirituale, poi non so cosa accadrà in futuro”.

Amicizia, amore o una roba alla Taylor Mega e Giorgia Caldarulo?

Sara Tommasi e Deborah Cattoni – le foto