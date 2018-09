Dopo il suo periodo fatto di eccessi, tra i video con Andrea Diprè e la parentesi nel cinema per adulti, di Sara Tommasi si erano perse le tracce. La ragazza è tornata in tv con un servizio de Le Iene ed ha confessato di essere bipolare (qui il video). Adesso però è arrivata una notizia che nessuno si aspettava, Sara non solo ha ritrovato la stabilità, ma si sposerà. A dare la notizia è stato Perugia Today.

La Tommasi ha confermato tutto dicendo:

“Adesso ho ritrovato la salute, ma pensavo di non venirne fuori. Avevo un problema psichico, soffro del disturbo bipolare, ero un morto che camminava, non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi. Quelle cose non mi appartengono, non le avrei mai fatte, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel brutto periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi che dicevo. Non ce l’ho con nessuno, le colpe sono principalmente mie, dovevo capire prima che c’era qualcosa che non andava bene dentro di me. Io ero incapace di intendere e di volere, davvero non stavo per nulla bene. Se non fosse stato per mia madre che mi ha presa per i capelli sarei morta. Mi hanno chiusa in ospedale per ben 5 mesi. Ero un’invalida, pensavo di rimanere con un po’ di demenza e invece grazie anche ai farmaci sono tornata lucida. Ma sono ancora in cura e forse lo sarò per tutta la vita.”