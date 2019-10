La scorsa settimana Sara Tommasi ha fatto un appello ed ha chiesto di essere ospitata da Barbara d’Urso per parlare della sua rinascita. Ieri sera L’ex naufraga è stata intervistata dalla Santa di Cologno Monzese a Live Non è la d’Urso. La ragazza ha fatto dichiarazioni davvero gravi e ha lasciato di stucco anche Carmelita.

“All’inizio andava tutto bene. Ho fatto al Bocconi e stavo benissimo. Poi ho incontrato le persone sbagliate. Voglio fare un appello alle ragazze ‘non uscite la sera, è pericoloso’. A un certo punto mi hanno avvicinato persone strane, mi hanno obbligato a prendere della droga e a girare filmini.

Mi hanno costretta ad assumere moltissima cocaina. Anche i fan mi vedevano nei film che non stavo bene. Mi costringevano a stare con loro tutto il tempo.

Mi hanno detto ‘adesso devi girare questi film altrimenti ti buttiamo l’acido muriatico addosso, ti uccidiamo, ti meniamo’. Costretta a prendere droghe e altro. Era un sequestro. Io pensavo di morire, sentivo che erano gli ultimi momenti della mia vita. – ha continuato Sara Tommasi – Continuavano a dire ‘o assumi la coca o ti sfregiamo con l’acido’.

Uno degli attori dichiarò che non voleva più girare con me perché aveva l’impressione che stessi per morire. La droga aveva portato in me una personalità che era pericolosa per me e anche per gli altri. Mia madre poi mi ha ricoverata coattivamente ed ha fatto intervenire il sindaco.

I miei aguzzini mi davano mix di droghe. Io dormivo in giro come una barbona. Mi spogliavo per tutti. Dormivo per strada e se mi chiedevano di togliermi i vestiti anche in pubblico lo facevo.

Come mi hanno recuperata? I Carabinieri mi hanno fatto un’iniezione che mi ha totalmente stordito e mi hanno portata in ospedale. Quando ho aperto gli occhi c’erano gli infermieri e i miei familiari.”