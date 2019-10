Nei mesi scorsi Sara Tommasi è tornata a far parlare di sé quando ha annunciato di aspettare un figlio e poco dopo con la notizia dell’interruzione della gravidanza. Adesso l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha rilasciato un comunicato in cui racconta gli anni drammatici in cui ha fatto uso di droghe e alcol.

“Ho passato anni veramente terribili, tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e mi facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no! Soffrivo di bipolarismo e stavo ancora peggio perché la patologia veniva accentuata dall’uso di droghe, alcol e psicofarmaci. – si legge su Notizie Audaci – Ricordo quella notte a Milano di qualche anno fa, ero scappata da Terni ed ero finita in casa con degli alcolizzati e dei tossicodipendenti, ho rischiato di morire! Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi per i capelli, mi hanno fatta ricoverare e mi hanno salvato la vita.”

Adesso Sara Tommasi sta meglio ed ha fatto un appello a Barbara d’Urso. L’ex showgirl vuole tornare in tv, iniziando proprio dai salotti della Santa di Cologno Monzese, in cui vorrebbe raccontare la sua rinascita.

“Ora faccio sport, mangio bene, mi curo, mi voglio bene e ho bisogno di andare in televisione a parlare della mia rinascita, sicuramente da Barbara d’Urso riuscirei ad essere me stessa e a raccontarmi senza filtri. Economicamente non sto male, quando facevo televisione e guadagnavo tanto ho fatto la formica e ho comprato delle case, vorrei lavorare solo per una mia gratificazione personale e perché mi manca molto il contatto con i miei fans, per strada la gente mi ferma e mi ama, vorrei tornare a fare il mio lavoro di showgirl, non chiedo altro!”

Io sono prontissimo ad ascoltare le rivelazioni CHOC di Sara a Live…



