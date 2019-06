Debora Cattoni la scorsa settimana ha annunciato la gravidanza di Sara Tommasi e l’ex naufraga dalle pagine di Spy ha confermato la notizia lanciata dalla sua manager.

Adesso però arriva una bomba di Dagospia. Secondo Alberto Dandolo, potremmo essere davanti ad un nuovo Mark Caltagirone gate.

“C’è un’altra storiella che puzza di “caltagironata” ad uso e consumo dei media!

E’ una storia di provincia. Una storia paesana. Raffazzonata e precaria. – scrive Alberto Dandolo su Dagospia – Purtroppo investe una ragazza che non avrebbe più bisogno di tristi esposizioni e strumentalizzazioni : trattatasi di Sara Tommasi e della sua presunta gravidanza urlata urbi et orbi dalla sua nuova agente e manager Debora Cattoni.

Anche Saretta, come Pamela, avrebbe un uomo misterioso che l’avrebbe però ingravidata: tal Angelo, 46 anni attivo come imprenditore nelle acque minerali.

Ma perché l’annuncio ai media della gravidanza di Sara viene dato strombazzante da questa signorina che da mesi è attaccata alla showgirl come Eliana e Pamela lo furono con la Prati? Chi è questa Debora senza H?

Ecco la sua surreale biografia :”Ha avviato la sua carriera spinta da un amore grande per il cinema e infatti il suo sogno, fin da bambina, era proprio quello di diventare un’attrice famosa ma lei, Debora Cattoni il successo lo ha comunque raggiunto nel mondo dello spettacolo seppur dietro le quinte e occupandosi di eventi, di moda e di management ed ora vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su di lei. Dalla biografia agli esordi passando per la vita privata a inedite curiosità, alla scoperta di una donna che si è creata da sola, Debora Cattoni.

Debora Cattoni è un personaggio molto seguito sul web, la sua pagina Instagram vanta oltre 50 mila followers eppure sulla sua vita privata si conosce davvero ben poco. – si legge su Dagospia – Sul web è la stessa a non far trapelare nulla della sua sfera sentimentale ma ama invece condividere con il suo pubblico molti scatti inerenti la sua professione e i suoi traguardi.

Chi è Debora?

– Ha interpretato piccoli ruoli in alcune produzioni e tra queste anche la fiction tv Carabinieri;

– E’ direttrice del Magazine Selfie Made Girl;

– Ha la passione per le macchine sportive;

– Ama molto viaggiare;

– Ha partecipato ai Casting de Grande Fratello 13;

Debora e’ diventata l’ombra di Sara. La segue nel privato e nel pubblico. Saretta già qualche mese fa in una surreale diretta in una radio locale annunciava imminenti novità mediatiche che la riguardavano e che sarebbero state comunicate dalla sua agente, amica, manager Deborah. Inoltre la Cattoni in questi mesi non si è risparmiata nell’annunciare l’imminente ingresso ad Hollywood di Sara.

Ora la gravidanza e il misterioso fidanzato della Tommasi nonché presunto padre del presunto bebè.

Che Debora senza la H stia emulando da comunicatrice il caso Pratiful adattandolo alla fragile Tommasi?”