Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni pare si siano lasciati a poche settimane dalla loro scelta. Dopo i rumor che hanno iniziato a circolare questa settimana, ieri il ragazzo ha annunciato che nei prossimi giorni non sarà più presente sui social, se non per business motivi lavorativi.

“Non è difficile immaginare che dietro le sue parole si nasconda un’impossibilità oggettiva che gli impedisce di dire di più, tipo un’esclusiva concessa a un giornale, lo stesso che dovrebbe ufficializzare la rottura nel prossimo numero (in uscita la settimana prossima)”.

FanPage ha lanciato un mezzo scoop, secondo il quale la rottura forse verrà annunciata tramite esclusiva concessa ad un settimanale.

Spero che non sia davvero così, altrimenti sarebbe solo ed esclusivamente…



La prima notte insieme di Luigi e Sara.

“La prima volta che siamo rimasti soli ci siamo detti: ‘Siamo sicuri che è finita?‘. Dopo tutti quei mesi stare solo noi due in camera era strano. Abbiamo iniziato a parlare a ruota libera.

Per come sono fatta io, non mi piace correre o bruciare le tappe. Mi definisco una ragazza ancora all’antica e per fortuna ho scelto una persona che mi capisce e mi rispetta. E’ questo uno dei lati di Luigi che mi piacciono di più.”

Dovesse essere vera l’ipotesi del business legato all’esclusiva data ad un settimanale, acquisterebbe senso la frecciatina di Lorenzo.