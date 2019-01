Ieri è stata pubblicata una parte dell’intervista che Sara Affi Fella ha rilasciato a Chi. Subito dopo aver letto le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne, il migliore amico di Nicola Panico ha lanciato delle pesanti accuse contro la Affi Fella.

“Hai fatto l’intervista ok. Ma hai detto che non ti sei mai lasciata con Parigini e che per colpa tua ho litigato anche con il mio miglior amico Nicola? Per aver detto a Vittorio che tu e Nicola vi vedevate ancora da novembre. Giusto che ti fai una vita. Ma Nicola è un signore che non ha ancora detto nulla. Ma io ormai per colpa tua ho perso un amico solo per difenderlo”.