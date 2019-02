Sara Affi Fella rispondendo alle domande dei follower è tornata a parlare dei suoi errori a Uomini e Donne.

La ragazza ha detto di essere cambiata ed ha ammesso ancora una volta di aver sbagliato.

“Attualmente sono felice. Alla Sara di 6 mesi fa direi ‘A Sà non fa str*nzate.’ Mi pento delle decisioni prese in passato. Ho sbagliato tanto, forse troppo. Oggi però mi sento una persona migliore. Alla nuova me auguro di essere felice come sono adesso. Di credere sempre in se stessa e in quello che pensa. Sono davvero cambiata. So cosa vuol dire sentirsi sola ma, dopo quello che mi è successo, ho imparato che non sono sola, anzi. Ci sono molte persone che mi vogliono bene. Alla fine nessuno di noi è solo davvero”

Arriverà mai il perdono mariano?



Lo sfogo di Sara Affi Fella su Chi.

“Maria De Filippi perdonami, ho mentito mentre ero a “Uomini e Donne”. Scusatemi tutti, davvero. Ma ero una drogata di telecamera. Dopo che lo scandalo è esploso sono stata male fisicamente e ho subito minacce. Vi prego, voglio tornare a vivere. Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa. Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità.

“Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità”. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. E’ stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà”

Ma immaginate Sara Affi fella al castello che controlla gli armadi per essere sicura di non essersi portata dietro il fidanzato.#LaScelta #uominiedonne — Mario (@YouKnowNiente) 22 febbraio 2019

Ho appena scoperto che Sara Affi Fella si è fidanzata con un giocatore del Trapani.

Fedato ma cosa fai? Ma perché?😂#uominiedonne pic.twitter.com/CfeXYdh8Vd — Nosha.❄ (@Nosha__Af) 22 febbraio 2019