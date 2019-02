Sara Affi Fella dopo aver lasciato lo sportivo Vittorio Parigini si è fidanzata con un altro calciatore, l’attaccante del Trapani Francesco Fedato.

A riportare quest’indiscrezione (nata da una serie di Storie di Instagram pubblicate dai due) è stato il portale Il Vicolo Delle News che ha analizzato alcuni dettagli, come luoghi, amicizie in comune ed iniziali.

Insomma, fra iniziali e amicizie in comune le ricerche si sono tutte focalizzate su tale Fedato, attaccante classe 1992.

Solo un mese fa, però, l’ex tronista dichiarò di essere felicemente single.

“No, non sono fidanzata. Come mi sentivo nel periodo in cui mi hanno bullizzata sul web? Quello è stato senza dubbio il periodo più brutto della mia vita. Adesso però sono felice. Il mio progetto per il futuro è laurearmi in tempo. Parlate di fake news su un intervento, ma è vero, sono stata operata, ma adesso sto bene.”.