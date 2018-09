Sara Affi Fella, dopo aver perso tutte le sponsorizzazioni, è stata scaricata anche da Garnier Italia, l’unica azienda che aveva deciso di prendersi dei giorni per valutare come comportarsi.

Oggi l’amara decisione: “Abbiamo seguito insieme a voi i fatti di questi giorni decidendo, infine, che ad oggi Sara non rispecchia più le ragioni per le quali l’abbiamo inizialmente scelta. Abbiamo quindi preso la difficile decisione di interrompere la nostra collaborazione con lei“.

Ma quanti soldi ha perso Sara Affi Fella interrompendo tutte queste sponsorizzazioni? A svelarlo è stato Nicola Panico nell’intervista rilasciata a Witty, dove ha parlato di accordi presi con le aziende da 20 e 30 mila euro.

“Lei faceva i soldi con i follower che ha tanto cercato, mentre io mi facevo il mio lavoro. […] Non ho guadagnato un euro in questo, neanche un centesimo. Lei ha preso dei contratti da 20 e 30 mila euro da questo”.

Ieri sera l’ex tronista è stata smascherata dalla sua collega Martina Piccu, che ha portato alla luce una lamentela di un brand che avrebbe mandato soldi e prodotti alla Affi Fella senza mai riceve indietro della pubblicità.

“Sara Affi Fella ha fatto una collaborazione con una pagina ma non l’ha mai taggata: si è presa fior fior di prodotti gratuitamente e non li ha mai sponsorizzati. […] l’aggravante è che Sara ha ricevuto dei soldi per sponsorizzare questi prodotti e non li ha mai sponsorizzati. Non è giusto: ha ricevuto i soldi, i prodotti e non ha neanche sponsorizzato”