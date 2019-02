In questi giorni qualcuno ha insinuato che Sara Affi Fella continui in segreto ad avere una relazione con il calciatore Vittorio Parigini.

Oggi l’ex tronista ha voluto fare chiarezza ed ha risposto alle domande dei suoi follower. La Fella ha dichiarato di essere single, ma ha anche smentito le voci che la vorrebbero pronta a tornare in tv, infatti la ragazza ha detto che il suo progetto futuro è quello di laurearsi.

“No, non sono fidanzata. Come mi sentivo nel periodo in cui mi hanno bullizzata sul web? Quello è stato senza dubbio il periodo più brutto della mia vita. Adesso però sono felice. Il mio progetto per il futuro è laurearmi in tempo. Parlate di fake news su un intervento, ma è vero, sono stata operata, ma adesso sto bene.”.

Mi pare ovvio che Sara non voglia tornare in tv per il momento, anche perché se decidesse di farlo verrebbe massacrata nuovamente.

A parlare dell’intervento è stata la stessa Affi Fella in una recente intervista rilasciata a Chi.