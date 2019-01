Sara Affi Fella, fra le pagine del settimanale Chi (uscito in edicola questa mattina) ha parlato di Nicola Panico, suo ex fidanzato con cui ha partecipato a Temptation Island.

L’ex tronista, che ha confermato di stare con Nicola quando era sul trono di Uomini e Donne, ha confessato che è stato lui a spingerla a restare là seduta “perché era un’opportunità” e che si è vendicato non appena la loro storia si è interrotta e lei si è accompagnata con il calciatore Parigini “aveva capito che mi aveva perso e si è vendicato; la storia di Nicola nascosto nell’armadio con l’ok della mia famiglia quando Luigi è venuto a Venafro a farmi una sorpresa? Follia, falso, non so nemmeno come abbia potuto dire una cosa simile“.

E ancora, come uscito in anteprima ieri:

“Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità”. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. E’ stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà”

Al momento sembrerebbe che Sara e Nicola siano tornati amici e la storia dell’armadio, descritta durante una puntata di Uomini e Donne da un autore presente in studio, era stata in qualche modo smentita anche dallo stesso Panico.

“Ragazzi sto fatto dell’armadio è una cag*ta. […] La verità non è proprio questa, il fatto di me nell’armadio non è vero non è andata così”.

La verità sull’armadio non la sapremo mai.