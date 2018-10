Sono passate due settimane dallo scandalo di Sara Affi Fella, ma l’ex tronista continua ad essere protagonista sia sul web che sulla carta stampata. In questi giorni diverse delle mie b!tches mi hanno passato altre dirette quasi comiche della ragazza.

Lo scorso giugno Sara Affi Fella ha parlato della fine della sua non-storia con Luigi (come se fosse mai iniziata) e l’ha sparata grossa dicendo di essere single e non sentire più il suo ex, Nicola Panico (che probabilmente durante la diretta era nascosto nell’armadio).

“Sto benino, sto riprendendo la mia vita in mano. In queste giorni si è parlato tanto di me. Per quanto riguarda la mia vita sentimentale io sono single. Tra me e Luigi c’erano delle problematiche, non solo sentimentali, ma anche di cose personali. Con lui ho parlato anche poco fa, ci siamo lasciati in maniera matura. Abbiamo condiviso tante cose, le cose poi non vanno e la colpa è di entrambi. Ho scelto Luigi e mi sono sempre comportata bene nei suoi confronti. Se le cose non vanno, non vanno è colpa di entrambi. Credo sia giusto darvi delle spiegazioni perché siete stati in tanti a seguirmi sul trono. I problemi in una storia vengono fuori sempre dopo.

Io non mi sento assolutamente con nessuno, io non ho contatti con nessuno, sono sola e sono libera. Anche per quanto riguarda l’intervista del mio ex (Nicola) non è un problema mio, le persone possono dire quello che vogliono. Spero però che questa cosa si fermi e che ci lasciate in pace, perché sono al centro di polemiche che non mi riguardano. Io ci metto la faccia sempre.”