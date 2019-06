Sara Affi Fella ieri ha condiviso con i suoi followers di Instagram il suo nuovo tatuaggio, ma lo scatto incriminato è durato online solo pochi minuti perché – dopo essere stata sommersa dalle critiche – ha capito che la frase in inglese che si era fatta incidere sulla schiena era grammaticalmente scorretta.

Sara ha infatti inciso sulla propria spina dorsale “for those like MY who never give up”, che tradotto significherebbe “per quelli come MIO”; superfluo sottolineare come quel ‘MY’ sarebbe dovuto essere ‘ME’, nel senso “per quelli come me”.

Alla luce dei fatti anche la pagina Instagram del tatuatore è stata chiusa con la Affi Fella costretta a modificare quella Y in una bella E.

livello d’inglese?

tatuatore di Sara AffiFella pic.twitter.com/BbnpgExxZj — DEmentalist (@cristina_cricca) 10 giugno 2019

Ovviamente all’ex tronista poteva andare peggio. Pensate ad Eliana Michelazzo costretta a coprire l’intero nome di Simone.