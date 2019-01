Sara Affi Fella ieri ha condiviso un nuovo post su Instagram che presumo essere uno sfogo (è stato difficile decifrarlo correttamente, poi capirete perché).

L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti scritto (in un italiano discutibile) un lungo post contro (credo!) il migliore amico di Nicola Panico, tale Maurizio Napolano, che proprio ieri ha svelato alcuni retroscena sulla coppia conosciuta a Temptation Island. Ce l’avrà davvero con lui? Nel dubbio le tre scimmiette che mimano rispettivamente ‘non vedo, non sento, non parlo’ usate in allegato allo sfogo confondono ancora di più le idee.

Qualunque cosa dicano di me. Qualunque cosa possano raccontare, per me conta zero. Venafro è piccola. Ma ho imparato che non mi devo giustificare di nulla e con nessuno. Tantomeno con chi vive dichiarando cose su da me. Problemi vostri suoi. Su una cosa però non guarderò in faccia a nessuno non giocate o parlate della mia salute. Questo ve lo chiedo perfavore. Le cazzate del passato sono morte. Come chi parla di me e non fa più parte della mia vita. Morto che parla… Ma io voglio vivere. 💪🏻❤