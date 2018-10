Sara Affi Fella è tornata su Instagram. L’ex tronista – dopo settimane di assenza – è stata immortalata da una sua amica che ha poi caricato lo scatto su Instagram Stories.

Nella foto in questione si vede la testona riccia della Affi Fella (non più lavata con Garnier, dato che hanno ritirato lo sponsor) appoggiata al volto della sua amica che ha usato come didascalia ‘dalla tua parte’, citando una canzone di Alessandra Amoroso.

Questa è ufficialmente la prima foto pubblica di Sara Affi Fella dopo lo scandalo di Uomini e Donne, anche se non tutti l’hanno presa bene…