Ieri pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale la redazione ha sbugiardato Sara Affi Fella ed ha lanciato la bomba che aspettavamo da giorni (qui il video).

La ragazza alle 22:00 ha pubblicato una storia con il suo nuovo fidanzato e la scritta “Ho detto sì”.

Non è che questa adesso la butta in caciara e annuncia il matrimonio per distogliere l’attenzione da tutto questo schifo?

Saretta…



Raga ma Sara ha messo una storia su instagram in cui ha scritto “ho detto si”, cioè ora si sposa? #uominiedonne — teresa (@tesswater) 23 settembre 2018

Ma l’ultima igs di Sara 4h fa ‘ ho detto si’ ahahahhaha che c’è fregaaaaa #uominiedonne mo esce che mentre stava con Nicola e lo nascondeva nell’armadio, usciva con Luigi e Lorenzo era segretamente fidanzata anche con Vittorio u.u — rory | ·🦋 (@xflyawaystew) 23 settembre 2018