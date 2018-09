Dopo le dichiarazioni choc del suo ex fidanzato Nicola Panico, Sara Affi Fella ha fatto le sue scuse pubblicamente dal suo profilo Instagram.

“Non esiste nessuna giustificazione né scusante. Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Solo una cosa, la mia famiglia in tutto questo non c’entra assolutamente nulla”,

Il giorno dopo Fan Page ha contattato l’ex tronista e le ha chiesto se avesse da dire qualcosa in merito allo scandalo scoppiato negli studi di Uomini e Donne. Sara ha detto di non voler rilasciare nessuna intervista ed ha risposto ai giornalisti di Fan Page dicendo che la sua famiglia sta male e che lei non se la sente di aggiungere altro.

“La mia famiglia sta male, io non me la sento proprio di aggiungere altre cose.”

Io capisco che la ragazza sia il bersaglio di hater e stia ricevendo migliaia di insulti su ogni social esistente (e questo non è giustificabile), ma si rende conto di quello che ha fatto? Seguo la trash tv da quando sono nati i reality e scrivo di questo dal 2009 e in tutti questi anni non credo di aver mai sentito una storia simile. Un lungo post di scuse e un mea culpa in studio alla corte di Kween Mary sarebbero stati più adeguati.

Adesso però sono i fan della trasmissione a doversi dare una regolata, anche perché offendendola pesantemente non solo sbagliano, ma la faranno passare da vittima. Passino le battute e i meme, ma le minacce e gli insulti sono davvero fuori luogo.

Tranquilli che la signorina non lavorerà più in tv.



