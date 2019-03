Ieri pomeriggio Sara Affi Fella è tornata in possesso del suo vecchio profilo Instagram da 837.000 follower (ne aveva più di 1 milione a settembre). La ragazza è tornata a scusarsi per lo scandalo “dell’armadio” e i follower sono crollati a 800.000.

“Sono riuscita a recuperare questo profilo. Volevo fare nuovamente le mie scuse per quello che ho fatto. Volevo scusarmi per quello che ho combinato. Ho capito l’errore. Sono veramente mortificata per quello che è successo. Ad oggi tante cose le ho capite. Mi dispiace ancora per tutto quello che è successo”.