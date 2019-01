Nuova puntata della soap trash ‘Affi Fella Gate’. Dopo l’intervista rilasciata dall’ex tronista a Chi, il migliore amico di Nicola Panico ha rivelato che i due hanno ricominciato a frequentarsi e che lei starebbe ancora con il calciatore Vittorio Parigini.

Adesso a parlare è proprio Nicola, che oggi in una storia su Instagram ha scritto:

“Credo che l’indifferenza sia l’arma migliore in situazioni come questa. Ho combattuto abbastanza, anche quando non era più il caso di farlo. C’ho creduto e ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena. A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra. E non ho più la voglia né la forza per combattere!”

Errare è umano, perseverare è diabolico.

A questo punto Panico è ingiustificabile. In passato ha detto di essere stato una vittima di Sara e adesso lascia intendere di essere tornato a credere “ai suoi occhi”. Poi però lancia la shade finale “se parlo io scateno una guerra”.

Lasciatemelo dire, ma a questo punto chi ne esce peggio da tutto questo trash è proprio Nicola!

“Sono io quello che ha parlato. Ho subito molte pressioni per non parlare da parte della sua famiglia e dei suoi amici. Mi sono fidato di lei, pensavo fosse diversa. Lei mi diceva che sul trono era tutto finto che voi le dicevate cosa fare e che era una recita e che lei era un’attrice. – ha dichiarato Nicola Panico – A lei non interessava nessuno. Io sono stato a casa sua e poi sono venuto a sapere che lei era fidanzata già da un mese con il nuovo ragazzo. Lei mi diceva che a fine trono dovevamo sposarci. Lei mi diceva che guadagnava tutto con i follower e che dopo avremmo fatto un figlio e l’avremmo chiamato come mio padre morto. Lei ha chiuso dei contratti da 20/30.000 €.

Quando piangeva a Uomini e Donne per Luigi e Lorenzo lei mi diceva che piangeva perché pensava a me. Io le credevo, dormivo con lei la notte e mi diceva che lo faceva per noi, per i soldi.

Vedendo il fratello di Luigi mi sono sentito una mer*a. Quella con il fratello è stata una bellissima esterna. Lei mi diceva che non gli piaceva, che avrebbe scelto Luigi perché con Lorenzo si sarebbe sporcata perché alla gente non piaceva. Sara mi disse ‘dobbiamo fare le copertine dopo la scelta e poi lo lascio’.

Lei ora sta con un calciatore di serie A, io guadagno un centesimo suo, non posso regalarle borse da 3.500 €. Lui le fa regali da 4.000 € e lei cerca questo”.