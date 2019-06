Ieri Sara Affi Fella ha pubblicato la foto del suo nuovo tatuaggio sulla schiena (qui per vederlo). Si tratta di una frase in inglese che purtroppo contiene un grosso errore grammaticale. Non appena le sue follower le hanno fatto notare lo sbaglio, l’ex tronista ha rimosso lo scatto e il tatuatore ha oscurato il profilo.

La notizia ha fatto il giro dei social e oggi la Fuffi Fella è nera, ma invece di essere arrabbiata con se stessa per aver aperto poco i libri di inglese o con il tatuatore, se l’è presa con noi che ci siamo fatti una risata. Sarona ha detto che non le frega un ca**o di quello che scriviamo, perché siamo tutti tristi e poveri dentro ed ha aggiunto che rimedierà al tatuaggio sbagliato.

“Sapete che a me non me ne frega proprio un ca**o di quello che scrivete. Perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Che magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la vostra cattiveria no”.

Fuffi ma fatti una risata con noi, proprio perché si tratta solo di un tatuaggio sbagliato e che puoi far modificare.



morta per il tatuaggio di sara affi fella che probabilmente sarà stato fatto da renzi comunque ho riso per 15 minuti — giulia (@Ghangovering_) 11 giugno 2019

Si può sentire tutto nella vita ma Sara Affi Fella che dice agli altri che sono poveri dentro è la cosa più assurda del mondo.

Lei che aveva il fidanzato nascosto dentro un armadio#uominiedonne pic.twitter.com/iAr2nwRCqU — Mari 🤷🏻‍♀️ 🐾 (@_Lizzi_90) 11 giugno 2019