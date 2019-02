Sara Affi Fella 2.0 ha appena pubblicato una storia su Instagram nella quale fa dell’ironia sul famosissimo armadio.

Questa battuta però non è stata presa bene da Nicola Panico. L’ex della ragazza ha lanciato una shade alla Affi Affi dicendo che nell’armadio forse ci sa tutta l’associazione calciatori italiani.

“Mi fa piacere sempre che si faccia ironia ed io sono il primo a farla. Mi fa piacere se una persona che ho voluto bene sia felice, e spero che lo sia per sempre. Però gradirei rispetto su quest’argomento, visto che ci sono delle persone della mia famiglia che ancora non hanno l’età per capire certe cose che ancora ci soffre per lo schifo che è successo mesi fa (e non solo).

Forse nell’armadio qualcuno avrà confuso, visto che dentro ci sta tutta l’aic (associazione italiana calciatori). Sempre ironizzando il tutto! Ora per favore fatemi mangiare la pasta al forno di zia Maria.”