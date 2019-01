Sara Affi Fella dopo mesi di silenzio è tornata su Instagram e come prevedibile sta continuando a regalarci del sano trash. A distanza di una settimana dalla sua intervista per il settimanale Chi in cui chiede scusa a Maria De Filippi per quanto fatto, un amico stretto di Nicola Panico, tale Maurizio Napolano, ha deciso di svuotare il sacco e di raccontare quello che realmente è successo in questi mesi di silenzio fra Sara, Nicola ed il calciatore Parigini.

Secondo la ricostruzione fatta da Napolano per il settimanale Chi, l’ex tronista dopo lo scandalo che l’ha coinvolta ha chiuso il profilo su Instagram ed è stata lasciata sia da Nicola Panico che da Vittorio Parigini. Una rottura all’apparenza durata poco, dato che l’Affi Fella si sarebbe rimessa immediatamente con il calciatore all’insaputa di Panico, che nel mentre aveva raccontato la sua verità a Uomini e Donne.

“Sara, quando era sul trono, chiamava Nicola ogni sera per dire che dopo Uomini e Donne si sarebbero sposati. Continuavano a vedersi di nascosto, mangiavano la pizza a casa mia e, quando lo scorso maggio Luigi, il corteggiatore che Sara aveva scelto, è andato a casa sua per chiudere la loro storia perché non vedeva coinvolgimento, Nicola la aspettava al piano di sopra. Perché ho chiamato io e non Nicola? Perché lui non voleva per una seconda volta smascherare le bugie di Sara: dopo che a settembre è andato a Uomini e Donne a dire la sua verità, ha ricevuto per mesi minacce, telefonate anonime, pressioni”.

Sara e Nicola però sono come due calamite ed un paio di mesi fa la corteggiatrice gli ha chiesto un incontro, sfociato dopo un po’ in un nuovo inizio di relazione (il tutto all’insaputa di Parigini, fidanzato ufficiale di Sara).

“Lo scorso novembre lei si è presentata sotto l’hotel dove vive Nicola e gli ha chiesto di uscire. Si sono appartati in un luogo nascosto e lei gli ha chiesto di non parlare più di loro, perché questa storia le aveva rovinato la vita, e poi gli ha spiegato di avere ceduto alla tentazione di frequentare un giocatore di Serie A (Parigini, ndr) e di averlo tradito con lui, ma di essersi sbagliata e di averlo lasciato. Si sono chiariti, si sono baciati e, da quel giorno, hanno ricominciato a vedersi. Sara gli ha detto che era in difficoltà e aveva bisogno di aiuto, e che solo lui la poteva capire. Stavano al telefono per ore, avevano anche rapporti intimi, la carne è carne. Nicola mi ha detto: “È successo quello che succede fra due persone che sono state insieme, c’è ancora molta attrazione”.”

La relazione segreta fra Sara e Parigini è giunta alle orecchie di Panico, che ha così deciso di lasciarla:

“A dicembre Nicola ha scoperto che Sara vedeva ancora Parigini e si è sentito tradito per la seconda volta: ha capito che forse lei si era riavvicinata solo per tenerlo buono, così l’ha lasciata. Se Parigini ha saputo che Sara aveva rivisto Nicola? Gliel’ho fatto sapere io personalmente. A Capodanno, dopo aver visto su Instagram che Parigini scherzava con un amico prendendosi gioco di Nicola, non ho resistito e ho pubblicato una storia in cui facevo capire che forse quello cornuto era lui. Poi gli ho fatto sapere attraverso un amico comune che Sara e Nicola si frequentavano ancora e lui ci è rimasto male e ha lasciato Sara“.

Sara Affi Fella fra Panico e Parigini

Nel dubbio, Sara Affi Fella ha appena pubblicato su Instagram una storia contro Napolano.