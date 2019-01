Ad una settimana esatta dall’intervista che Sara Affi Fella ha rilasciato a Chi, adesso è il migliore amico di Nicola Panico, Maurizio Napolano, a parlare dal settimanale di Alfonso Signorini.

Secondo il ragazzo, dietro al ritorno di Sara sui social ci sarebbe la sua agenzia e l’intervista con Chi serviva proprio a ripulirsi l’immagine.

“Non credetele alla Affi Fella, ha mentito ancora. Si è scusata solo per tornare sui social e la storia con Nicola continua. Il giorno in cui sono uscite le anticipazioni, Nicola mi ha chiamato e mi ha detto: “Ti giuro su Dio che Sara mi aveva assicurato che non avrebbe mai fatto un’intervista contro di me”, mentre l’aveva già fatta e aveva pure scattato le foto. Sara, tempo prima, gli aveva svelato che doveva fare questa intervista perché la sua agenzia le aveva detto che così si sarebbe ripulita l’immagine e avrebbe potuto tornare sui social e le ha permesso di riattivare il suo profilo Instagram, cosa che ha fatto subito dopo. Ma, per farlo, avrebbe dovuto gettare fango su Nicola”.

La soap trash continua.

In ogni caso Nicola Panico non mi fa assolutamente pena, in tutta questa storia è forse quello che ne esce peggio.



Le parole di Sara Affi Fella sul settimanale Chi.

“Maria De Filippi perdonami, ho mentito mentre ero a “Uomini e Donne”. Scusatemi tutti, davvero. Ma ero una drogata di telecamera. Dopo che lo scandalo è esploso sono stata male fisicamente e ho subito minacce. Vi prego, voglio tornare a vivere. Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa. Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità.

“Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità”. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. E’ stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà”

Mio non richiesto pensiero sul caso Sara Affi Fella: ha preso in giro tutti e ha tradito Maria OK. Lo ricorderemo sempre, MA il suo massacro è stato eccessivo rispetto a quanto accaduto e demonizzarla non ha ormai più senso. Ci ha comunque regalato tanto trash, come odiarla? — [Righetto] (@Ri_Ghetto) 9 gennaio 2019