Due settimane fa in un video messaggio Nicola Panico ha parlato di minacce di morte da parte della famiglia di Sara Affi Fella.

“Mi dicevano di stare tranquillo. I genitori l’hanno incappucciata per farla andare a Tornino dal nuovo fidanzato. La mattina mi hanno supplicato di non dire nulla. Loro minacciavano di morte dicendo che stava andando l’ambulanza a casa. Ma non c’era era tutto finto per non farmi dire nulla.”

Ieri il ragazzo era in puntata a Uomini e Donne e si è spiegato meglio.

Nicola non intendeva dire che la famiglia di Sara Affi Fella l’ha minacciato, ma che queste persone hanno finto di volersi suicidare per non farlo andare in trasmissione a smascherarli.

“I familiari alle mie spalle le davano una mano per vedersi con il nuovo fidanzato. L’hanno incappucciata per portarla da lui. Mi hanno chiamato dicendo che volevano ammazzarsi e che c’era l’ambulanza sotto casa. In realtà un’ora dopo la finta ambulanza, c’era Sara incappucciata, c’erano le foto che andava dal nuovo ragazzo. Anche il papà di lei è andato a vedere la casa del calciatore dove Sara doveva andare a convivere.”

Se possibile questa versione è anche più grave. Non solo troni fasulli e tripli fidanzati per business, ma pare che questa gente abbia anche giocato con un tema così delicato come il suicidio, facendo sceneggiate ridicole per non far venire a galla la verità.

Mi auguro che questa sia una fantasia di Nicola, ma ho forti dubbi.

Ma sta cosa di inventarsi tentativi di suicidio? A I U T O 😥 #uominiedonne — 🌻 Rosanna 🌻 (@CuoreDiPanda) 5 ottobre 2018

È solo una vergogna arrivare al punto di mentire così,addirittura chiamare un’ambulanza eddai #uominiedonne — ThanksForStayingGuys (@ljpismyheroo) 5 ottobre 2018