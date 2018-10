Sara Affi Fella e Valeria Bigella erano grandi amiche, ma quando è esploso il caso ‘Nicola Panico’, l’ex tronista ha smesso di rispondere alla Bigella, usata solo come ‘scusa’ a cui attribuire il suo stesso flirt, il calciatore Vittorio.

Intervistata da Il Vicolo Delle News, Valeria Bigella ha preso le distanze dalla Affi Fella dichiarando di aver “scansato un fosso”, esordendo con un duro: “Ero all’oscuro di tutto, sarò sincera: ha infangato la mia persona“.

E ancora:

“Sarò sincera, io mi sono allontanata da lei non per quello che ha fatto, ma perché ha sbagliato come amica…non è stata leale…ma non perché mi ha mentito su Nicola, ma per il semplice motivo che, per nascondere le sue “marachelle”, ha “infangato” la mia persona. Mi spiego meglio, sono venuta a sapere che quando Nicola ha scoperto di questo ragazzo, lei si giustificava dicendo che era un mio flirt!! Follia pura!! Non esiste…ma soprattutto, ho chiesto spiegazioni al riguardo e non ho mai ricevuto risposta! Quindi ero anche disposta ad ascoltare la sua versione! Alle mie domande non ho mai ricevuto risposta! Anche questo mi ha fatto capire che a lei fondamentalmente non interessava la mia amicizia! Ho scansato un fosso pure io.”