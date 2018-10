E dopo Valeria Bigella adesso è Selvaggia Roma a smascherare Sara Affi Fella, l’ex di Lenticchio aveva già svelato qualche altarino della tronista un anno fa. Adesso Selvaggia intervistata dal settimanale Vero ha raccontato che Sara tre giorni prima di debuttare a Uomini e Donne come tronista era in odore di matrimonio con Nicoletta.

Forse i soldi dei beveroni e di ‘Shop Locusta’ le servivano per organizzare il matrimonio con Nicola.

Novembre 2017:

“Quando poi ti rendi conto che i peggio non erano gli altri ma loro! Sara ma come é possibile ci siamo sentite giorni fa!!! E dicevi di essere felice con Nicola! Adesso sei sul trono?? Ragazzi ma l’amore dove sta? A no scusa è preferibile lasciare Nicola per l’amore del trono! Sono senza parole! Lei con Nicola era tutto rosa e fiori. Almeno io sono sincera a differenza sua.”

Giugno 2018:

“Mi avete scritto in tanti in privato e nei commenti riguardo Sara Affi Fella. Io sono stata accusata di tante cose all’epoca del suo trono, anche se so di dire le cose in modo sbagliato. Quel fatto l’ho detto in un modo sbagliato, ma solamente perché c’ero rimasta male. La mia opinione vale zero, io non dico niente. Adesso capite? Vi ringrazio per le scuse, perché all’epoca alcuni mi hanno minacciata, pace fatta. Ok, perdonati. E niente, spero che lei ritrovi il suo cammino e tutto l’amore che ha perso. Forse la ritroveremo con Nicola Panico, io non lo so… e voi mi dovete cento euro!”.