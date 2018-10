Sara Affi Fella è ancora in silenzio stampa. il suo profilo Instagram resta chiuso, ma lo scandalo continua a far parlare.

Alcune mie b!tches mi hanno passato un video di giugno che sta circolando in questi giorni su Twitter e Facebook.

In questa diretta la Affi Affi prima getta fango su Luigi incolpandolo della fine della loro (non) storia, ma il bello arriva quando i suoi follower l’accusano di stare insieme a Nicola Panico.

“Io non ho proprio parole. Io non mi sento con nessuno. Io sono single, non mi sto sentendo con il mio ex. Non sento nessuno, nessuno, nessuno. Quando accusate me di business andate a vedere chi altro lo fa. Perché è giusto che io mi difenda da queste accuse assurde. Se non mi fosse interessato nessuno mi sarei alzata e me ne sarei andata immediatamente da quel programma. Questo è poco, ma sicuro”.

Pare anche che Sara avesse in programma un viaggio a Mykonos con Nicola e l’ex tronista ha risposto così a chi ha tirato fuori questo rumor:

“Per quanto riguarda anche questa storia secondo la quale io ad agosto andrò a Mykonos con il mio ex… dico che io ad agosto andrò in vacanza con le amiche un’altra volta”.

Quali amiche?

Nicoletta?