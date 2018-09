Sara Affi Fella, per fermare il crollo drastico dei follower dopo essere rimasta senza sponsor, ha deciso di disattivare il proprio account Instagram e – come prevedibile – moltissimi troll hanno cavalcato l’onda creando profili falsi a suo nome e spacciandosi per ufficiali.

La corsa ai big follower è iniziata e molti profili che riportano il nome dell’ex tronista hanno già migliaia di follower spacciandosi per lei, fate attenzione: sono tutti fake.

Sara Affi Fella, la nuova frecciatina di Raffaella Mennoia

Uno di questo ha ingannato anche una fan di Uomini e Donne che ha dato la notizia all’autrice Raffaella Mennoia che ha prontamente risposto, dando per reale quanto detto dalla ragazza: “Sara si è rifatta il profilo? La coscienza sarà più difficile!“.