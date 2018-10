La scorsa settimana il settimanale Oggi nella rubrica Pillole di Gossip ha svelato la presunta reazione di Maria De Filippi allo scandalo di Sara Affi Fella.

Adesso è un altro magazine ad aggiungere dettagli alla vicenda. Pare infatti che Kween Mary sia effettivamente delusa, ma anche pronta a lasciare una porta aperta a Sara nel caso volesse spiegare le sue ragioni. In effetti anche diverse voci di corridoio parlano di una De Filippi disponibile ad ospitare l’ex tronista in studio a Uomini e Donne per dire la sua versione dei fatti. Sembra che Maria sia perplessa soprattutto sul presunto coinvolgimento dei genitori della Affi Fella.

Speriamo che Sara decida di tornare alla corte della Kween, perché voglio gustarmi lo show che farà Tina.

Per i pochi che si sono persi le prime puntate di questa soap opera:

La versione di Nicola Panico sullo scandalo “Sara Affi Fella”.

“Sono io quello che ha parlato. Ho subito molte pressioni per non parlare da parte della sua famiglia e dei suoi amici. Mi sono fidato di lei, pensavo fosse diversa. Lei mi diceva che sul trono era tutto finto che voi le dicevate cosa fare e che era una recita e che lei era un’attrice. A lei non interessava nessuno. Io sono stato a casa sua e poi sono venuto a sapere che lei era fidanzata già da un mese con il nuovo ragazzo. Lei mi diceva che a fine trono dovevamo sposarci. Lei mi diceva che guadagnava tutto con i follower e che dopo avremmo fatto un figlio e l’avremmo chiamato come mio padre morto. Lei ha chiuso dei contratti da 20/30.000 €.

Quando piangeva a Uomini e Donne per Luigi e Lorenzo lei mi diceva che piangeva perché pensava a me. Io le credevo, dormivo con lei la notte e mi diceva che lo faceva per noi, per i soldi.

Vedendo il fratello di Luigi mi sono sentito una mer*a. Quella con il fratello è stata una bellissima esterna. Lei mi diceva che non gli piaceva, che avrebbe scelto Luigi perché con Lorenzo si sarebbe sporcata perché alla gente non piaceva. Sara mi disse ‘dobbiamo fare le copertine dopo la scelta e poi lo lascio’.

Lei ora sta con un calciatore di serie A, io guadagno un centesimo suo, non posso regalarle borse da 3.500 €. Lui le fa regali da 4.000 € e lei cerca questo”.