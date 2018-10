Ieri la pagina Instagram ‘Le Perle’ ha pubblicato un video a dir poco scandaloso di Sara Affi Fella. In una diretta Facebook datata novembre 2017 la ragazza ha negato più volte qualsiasi legame con Nicola Panico e per dimostrare la sua sinceritahahahahahahà ha cercato di far passare per pazzi tutti i ragazzi che avevano fatto delle segnalazioni.

Una delle mie b!tches mi ha anche fatto notare che la Affi Affi ha svelato di essere stata contattata ben due volte dalla redazione per salire sul trono e pare che la prima volta abbia detto di no.

La Affi sicuramente è una bravissima attrice ed ha preso in giro tutti, ma c’è da dire che contattare DUE volte una che pubblicamente dichiarava di aver convissuto con il suo ex fino a dieci giorni prima significa andarsela a cercare.



Adesso che la verità è venuta a galla leggetevi i deliri di Saretta e fatevi due risate.

“Voglio rispondere alle polemiche di questi giorni. Io non sono più la fidanzata di nessuno, sono single al 100%. Non sono più innamorata di Nicola. L’amore è finito e non da 5 giorni come dite, ma da tanto tempo. Dopo Temptation siamo andati a convivere, ma non è andata bene. Adesso ho preso questa opportunità del trono perché me lo merito. La redazione sa tutta la verità.

Ieri sono stati fatti dei falsi avvistamenti tra me e Nicola. Sul web è circolata una foto di me e lui, ma è una foto falsa.

Sarebbe stato più facile lasciare Nicola al falò, ma ho voluto dargli una seconda opportunità. Ora ho bisogno di altro, con lui non è andata.

I miei genitori sono felicissimi di questa mia nuova esperienza.

Le pseudo amiche che hanno provato ad infangarmi? Devono andare a prendersela nel c**o perché hanno rotto.

Io a Nicola ho dato fiducia, ma non è andata bene, mi rendo conto che ci sono cose nella vita che cambiano e io cerco altro.

Io sono stata contattata dalla redazione già ad agosto per poter scendere, ma non me la sono sentita assolutamente. Ma non perché schifo questa situazione, ma per rispetto a quello che provavo e che volevo fare con Nicola. Quindi non sono scesa, ho detto di no. Nel momento in cui non ho nulla da perdere e non sono più innamorata, non vedo perché non devo darmi questa opportunità.

La notizia di ieri era falsa e l’ha smentita anche la redazione!

La cosa del trono non la sapeva Nicola e nemmeno i miei genitori, è stata una decisione presa da me.

Ragazzi ma secondo voi a me serve pubblicità per il trono?

Avete conosciuto Nicola, che si arrabbiava per una sigaretta che fumavo. Ma secondo voi mi avrebbe mandata qui a fare il trono? Nicola non mi mancherà, ho voglia di conoscere altre persone.

Io non prenderei mai in giro nessuno. Qui ci sono persone che lavorano dietro a noi e ai corteggiatori, ci buttano il sangue nel loro lavoro e non le prenderei per il cul*.

Non sono qui per business, i miei genitori lavorano. Io dopo Temptation ho fatto tanti lavori che mi permettono di togliermi gli sfizi, inoltre sono l’unica nipote femmina, figuratevi se mi serve il business.”