Oggi pomeriggio Vittorio Parigini ha messo like ad un grave insulto rivolto a Sara Affi Fella. Poco fa è intervenuto l’altro ex di lei, Nicola Panico, che ha difeso la ragazza dall’attacco di Vittorio ed ha chiesto ai follower di evitare gli insulti.

“Mi avete scritto in tanti per questo motivo… vorrei solo invitare tutti a non scendere a questo schifo!Un uomo che offende così una ragazzina non si sentirà mai più uomo e lo stesso una donna! Vi prego di non esagerare e di non scendere così in basso”.