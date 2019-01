Il fratello di Sara Affi Fella è tornato all’attacco. Il ragazzo lo scorso dicembre aveva chiesto ai follower di smetterla di fargli domande sull’ex tronista di Uomini e Donne.

“Comunque volevo solo dire a tutti quelli che mi scrivono in direct, che io non c’entro niente con questa storia di Uomini e Donne (programma senza senso e mai visto nella mia vita). Voi continuate a scrivermi di mia sorella, ma io sono una persona diversa, faccio cose diverse da mia sorella. Pensiamo anche cose diverse, quindi basta davvero.

Per quanto riguarda lo scandalo, non mi scrivete più per questa storia. Io non c’entro niente, quindi basta. Siete insopportabili, cosa ca**o volete da me? Basta! Rilassatevi prendetevi un calmante. Ogni volta che sono un po’ attivo su Instagram mi chiedete sempre di mia sorella. Comunque è l’ultima volta che rispondo a queste domande. Sara sta bene!”