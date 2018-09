Durante la registrazione del Trono Classico, dove Nicola Panico ha smascherato Sara Affi Fella, Maria De Filippi si è mostrata abbastanza serena e taciturna. Pare però che Kween Mary in realtà sia molto arrabbiata per quello che ha combinato la Affi Affi. Maria in effetti ha tutte le ragioni ad essere irritata, Sara ha preso in giro la redazione, il pubblico ed ha arrecato un danno d’immagine al programma di Canale 5.

Ecco quello che riporta il settimanale Oggi nella rubrica Pillole di Gossip:

“Si mormora che Maria De Filippi sia molto irritata per quanto è successo con Sara”.

Adesso però ci meritiamo il caz*iatone in diretta, in pieno stile Laura Lella.



Sono andata a riguardarmi il video di Laura Lella dove Maria la caccia malamente e a parte che sono deceduta su Danielona che urla AREVUÀ (perché Maria non la fa più parlare?) ma non credo di aver mai più visto Maria così arrabbiata, nemmeno a C’è posta — Joanna (@Giodimangio) 26 settembre 2018

I peggiori tradimenti mariani:

-Lo Passo

-Laura Lella

-Tara

-Peracchi

-Desirèe Popper

-Sona

-Nilufar

-Sara Se ne avete altri in mente, scriveteli #uominiedonne — Elyzah🧜🏻💫 (@thatsElisaa) 27 settembre 2018