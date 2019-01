Quando Sara Affi Fella è stata smascherata, quasi tutti i protagonisti di Uomini e Donne si sono schierati dalla parte del programma mariano, contro l’ex tronista. Anche le amiche che Sara si era fatta a Temptation Island l’hanno abbandonata, dissociandosi dal suo comportamento.

A quanto pare però qualcuno è andato controcorrente ed ha chiamato la Affi Fella proprio in quei giorni difficili. Tina Rispoli, compagna e futura moglie di Tony Colombo, poco fa ha scritto a Sara: “Sei bellissima. Non hai ammazzato nessuno, tutti santi sono“.

La Affi Fella ha subito risposto: “Amo io ti aspetto all’altare. Però mamma mia quanta invidia. Sei meravigliosa. Sei stata l’unica, che quando tutti sono scappati, hai alzato il telefono e mi hai chiamato. Senza neanche conoscermi. Ti voglio bene“.

PS: sbaglio o questa Tina ricorda vagamente qualcuno?



Le scuse di Sara Affi Fella dello scorso 8 gennaio.

“Maria De Filippi perdonami, ho mentito mentre ero a “Uomini e Donne”. Scusatemi tutti, davvero. Ma ero una drogata di telecamera. Dopo che lo scandalo è esploso sono stata male fisicamente e ho subito minacce. Vi prego, voglio tornare a vivere. Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa. Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità.

“Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità”. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. E’ stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà”

