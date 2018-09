Poche ore dopo lo scandalo del trono fake, Sara Affi Fella ha lasciato intendere di aver detto di sì ad una proposta di matrimonio del suo nuovo fidanzato, il calciatore del Torino Vittorio Parigini.



A distanza di due giorni pare che la storia d’amore tra i due sia finita e ad annunciarlo è stato proprio Vittorio Parigini pochi minuti fa sul suo profilo Instagram.

Insomma, dopo gli sponsors, anche Vittorio ha interrotto la collaborazione con Sara.



vittorio parigini prima elimina il suo profilo insta e poi RITORNA CANCELLANDO TUTTE LE FOTO CON SARA OK #uominiedonne

Sara ha perso in una settima:

-Nicola

-Vittorio

-L’approvazione mariana e della redazione

-I followers

-Il “lavoro”, tra sponsor e agenzie

-La possibilità di girare per strada senza vergognarsi

E cosa non da poco:

-LA DIGNITÀ.

Non vorrei essere al tuo posto, mai.#uominiedonne

— Gioia (@gioiaforc) 26 settembre 2018