La soap trash di Francesco Chiofalo e delle corna messe alla sua ragazza si arricchisce di nuovi personaggi. Dopo Selvaggia Roma e le sue dichiarazioni choc sul passato manesco del suo ex, adesso sono intervenute Pamela Perricciolo e Sara Affi Fella (sì, proprio lei).

L’ex tronista più famosa della storia di Uomini e Donne (la nata da Temptation Island, regina degli armadi e dei calciatori, signora degli scandali mariani, protettrice dei beveroni, khaleesi del Grande Trono, la Non-cacciata, Distruttrice di Uomini e Donne) ha detto la sua sul caso. La ragazza poteva essere più bitchy (visto che Chiofalo in passato l’ha presa in giro per il suo crollo di follower), invece si è limitata a dire che le spiace per Antonella e per le corna che si è beccata.

“Non ho seguito bene la vicenda, ma visto che me l’avete chiesto in molti, vi dico cosa penso. Non godo delle disgrazie altrui, è una situazione delicata e lo capisco. Non mi piace sparlare, ma posso dire che nonostante io non nutra simpatia per loro per ovvi motivi, mi dispiace tanto per lei. Lei sta piangendo e sta male.”

Madame Pamelà (ma sarà ancora fuori dall’Italia per motivi di sicurezza?) invece si è scagliata contro Chiofalo e la Fiordelisi.

“Le lacrime hanno sempre fruttato.- ha scritto la Perricciolo – In molti casi fruttano qualche bustina di the in più. Ma piangere senza cell in mano non va più di moda?”

Disse miss goccine.

Donna Pam io adoro il trash , ma sta shade proprio da te non si può sentire.