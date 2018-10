Ieri Nicola Panico ha svelato l’altra trappola che lui e Sara Affi Fella avevano preparato per la redazione di Uomini e Donne. L’uomo sarebbe dovuto andare in studio alla corte di Kween Mary a corteggiare la sua fidanzata, ma il piano diabolico non è andato in porto. Panico ha anche svelato di aver rivisto Sara dopo lo scandalo. I due si sono incrociati in un supermercato e Nicola ha detto di averla vista dimagrita e sciupata.

“L’ultima volta che l’ho vista è stato venerdì in un supermercato, ma penso che già guardare i miei occhi sia stato troppo per lei, tant’è che sarà stata questione di pochi attimi, abbiamo distolto subito lo sguardo e ce ne siamo andati immediatamente via ognuno per i fatti propri. – si legge su Isa e Chia – Non sento di aver sbagliato nei suoi confronti, la mia è stata solo una reazione a tutto quello che le ho dato per 6 anni e mezzo e che ho ricevuto da lei: totale indifferenza, bugie, prese in giro e totale mancanze di rispetto. Io non sarei stato mai capace di fare del male a quella ragazza, la mia è stata solo la reazione di un uomo ferito.

Mi ha fatto l’effetto che può fare una ragazza a un ex fidanzato deluso che, dopo 6 anni e mezzo d’amore, credeva in quella storia profondamente e poi si è trovato con in mano un pugno di mosche. Non ti nascondo che mi ha fatto anche un po’ di rabbia, perché la cosa è ancora fresca… ed è avvenuto tutto come un fulmine a ciel sereno. Ho visto le foto al centro commerciale, me le hanno mandate in tanti, ma avevo notato anche io stesso il giorno precedente il suo dimagrimento e il suo essere particolarmente sciupata.”