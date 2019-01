Durante l’intervista rilasciata a Chi per il suo comeback, Sara Affi Fella ha scaricato parte della colpa di quanto successo a Uomini e Donne su Nicola Panico.

“ Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità” . Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. E’ stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà.”

Le parole della Affi Affi pare non siano piaciute al ragazzo, che qualche giorno fa ha scritto:

“Credo che l’indifferenza sia l’arma migliore in situazioni come questa. Ho combattuto abbastanza, anche quando non era più il caso di farlo. C’ho creduto e ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena. A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra. E non ho più la voglia né la forza per combattere!”