Sara Affi Fella ha appena rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nella quale si è scusata con tutti per le sue bugie. Ma qualcuno ha lanciato nuove accuse contro l’ex tronista, si tratta del migliore amico di Nicola Panico.

Il ragazzo sostiene che la Affi Fella stia ancora con il calciatore Vittorio Parigini e che da novembre si veda segretamente con Nicola.

“Hai fatto l’intervista ok. Ma hai detto che non ti sei mai lasciata con Parigini e che per colpa tua ho litigato anche con il mio miglior amico Nicola? Per aver detto a Vittorio che tu e Nicola vi vedevate ancora da novembre. Giusto che ti fai una vita, ma Nicola è un signore che non ha ancora detto nulla. Ma io ormai per colpa tua ho perso un amico solo per difenderlo”.

Comunque prendiamo tutto come una soap trash. Stiamo parlando di gossip e programmi tv con ‘tronisti’ ‘pizzettare’ e corteggiatori’. La gente infatti dovrebbe evitare le minacce e insultare sui social e per strada.

Detto questo, welcome back Affi Affi.



“Maria De Filippi perdonami, ho mentito mentre ero a “Uomini e Donne”. Scusatemi tutti, davvero. Ma ero una drogata di telecamera. Dopo che lo scandalo è esploso sono stata male fisicamente e ho subito minacce. Vi prego, voglio tornare a vivere. Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa. Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità.

Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità”. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. E’ stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà”