Intervistata da Uomini e Donne Magazine Sara Affi Fella ha commentato il trono di Luigi Mastroianni.

“Sbaglierei se dicessi che Luigi non se lo merita, ma non posso pensare che solo fino a poco tempo fa si professava innamorato di me e ora è già pronto per innamorarsi di nuovo. Quando è finita la storia con il mio ex Nicola Panico, il mio primo fidanzato, c’è voluto del tempo prima che avessi la mente e il cuore predisposti a rimettermi in gioco. Un sentimento d’amore può svanire in così poco tempo? Se si è innamorati, come si fa a stare seduti sul trono? Poi ci sono rimasta molto male per il suo comportamento nel momento del nostro confronto in puntata. Nell’ultima telefonata intercorsa tra di noi eravamo rimasti in buoni rapporti, ci siamo ripromessi di rimanere amici, di vederci qualche volta per un caffé. Ma il Luigi che poi ho ritrovato negli studi di Uomini e Donne era un altro, sono rimasta senza parole.

Auguro loro di credere profondamente nell’esperienza che stanno facendo, come c’ho creduto io. Spero che trovino una persona adatta a loro. Io non penso che il loro atteggiamento nei miei confronti sia stato dettato dalla voglia di sedersi su quella poltrona rossa. Poi chissà”.