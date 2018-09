Poche ore fa Il Vicolo delle News ha riportato una segnalazione secondo la quale Sara Affi Fella ieri sera sarebbe stata insieme al suo ex fidanzato, Vittorio Parigini.

“Ragazze ho appena visto Vittorio con Sara!!! Erano insieme a Torino ed uscivano da un noto ristorante (vi dirò il nome in privato), mi sono accorta di loro in quanto uno di quei ragazzi che vendono i fiori li inseguiva ed hanno iniziato a parlottare fitto fitto tra loro, ignorandolo. Allora mi sono girata e quando hanno visto che mi sono accorta di loro, sono andati via immediatamente e misteriosamente separati. Lei ha detto le testuali parole: “Accompagnami in albergo che domani torno a casa”. Secondo voi lo ha detto perché mi hanno vista ed ora diranno che si sono incontrati solo per chiarire?”