Quello che sembrava solo un rumor di fine estate si è trasformato in realtà: Sara Affi Fella e Vittorio Parigini stanno insieme.

I due sono stati avvistati dai paparazzi di Leggo (le foto sono state condivise anche da NewsUeD) in un parcheggio di Torino fra coccole e baci.

Che ci sia Vittorio Parigini – che vi ricordo essere un calciatore della nazionale under 21 – dietro la rottura fra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? L’ex tronista, come confessato nel confronto a Uomini e Donne, avrebbe fin da subito negato qualsiasi tipo di intimità con il ragazzo.

“Cerco una ragazza semplice, umile, affettuosa, ancorata ai valori della famiglia e che conosca il senso del sacrificio – ha confessato Luigi Mastroianni – Non mi piacciono le maniache di Instagram. Voglio una persona normale, ecco tutto. E’ per questo che ho chiesto alla redazione di evitare le fashion blogger: desidero al mio fianco una che non ambisca a sfondare nel mondo dello spettacolo, ma che alla fine di questo programma torni a fare quello che faceva prima. Poi se ci saranno delle opportunità da cogliere, non sarò io a dirle di non farlo, ma è importante che mi senta sicuro di avere accanto a me una persona che abbia sempre i piedi per terra e che sappia rimanere quello che è. Questo mondo può cambiarti e l’ho visto con i miei occhi”.